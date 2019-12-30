"Театр дождей" на сцене молодежного театра на Фонтанке представил постановку по произведению литератора Думбадзе.

Спектакль "Белые флаги" создан по роману грузинского писателя ХХ века Нодара Думбадзе. Главный герой романа несправедливо осужден за убийство, в отличие от своих девяти сокамерников.

Автор показывает заключенных как обычных людей, и дает зрителю шанс разобраться, что подвигнуло каждого из них на преступление, и какое наказание тяжелей - судебный приговор или суд собственной совести. Притча на сцене поднимает философские вопросы и заставляет задуматься на важными жизненными уроками.

Продолжительность постановки: 3,5 часа. Идет с одним антрактом.

Фото: Вконтакте/Илья Божко