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Спектакль "Бедная Лиза"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Бедная Лиза"

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ТЮЗ им. А.А.Брянцева.

В ТЮЗ им. А.А.Брянцева покажут спектакль "Бедная Лиза". Повесть Николая Карамзина считается образцом сентиментальной литературы и знакома всем со школьной скамьи.

Новый спектакль ТЮЗа им. А.А. Брянцева в постановке Марка Розовского расскажет историю первой любви между крестьянкой Лизой и дворянином Эрастом. Смогут ли молодые люди сохранить то первое, чистое чувство, зародившееся между ними; готовы ли они стойко выдержать испытания, которые посылает им судьба?.. 

Спектакль идет без антракта.

Фото: ТЮЗ им. А.А.Брянцева

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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