ТЮЗ им. А.А.Брянцева.

В ТЮЗ им. А.А.Брянцева покажут спектакль "Бедная Лиза". Повесть Николая Карамзина считается образцом сентиментальной литературы и знакома всем со школьной скамьи.

Новый спектакль ТЮЗа им. А.А. Брянцева в постановке Марка Розовского расскажет историю первой любви между крестьянкой Лизой и дворянином Эрастом. Смогут ли молодые люди сохранить то первое, чистое чувство, зародившееся между ними; готовы ли они стойко выдержать испытания, которые посылает им судьба?..

Спектакль идет без антракта.

Фото: ТЮЗ им. А.А.Брянцева