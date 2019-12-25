Спектакль "Бармалей"

Возрастное ограничение: 6+.

Этот спектакль станет настоящим подарком для ценителей мюзиклов, а также для всех, кто ждет от театра зрелищности и захватывающего действия. Встреча с героями, знакомыми с детства, принесет зрителям немало открытий. Музыкальные темы, созданные композитором Георгием Фиртичем, зададут спектаклю живой и безудержно веселый ритм.

Поставлен по мотивам произведения Корнея Чуковского.

Продолжительность: 1 час

Адрес: Театр эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27

Фото: estrada.spb.ru