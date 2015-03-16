Спектакль "Барышня-крестьянка" представят 28 марта в театре "На Литейном". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

По сюжету спектакля в провинциальный городок, где проживают богатые помещики с юными дочерьми, приезжает молодой дворянин. Парень влюбился в простую крестьянскую девушку Акулину, дочку кузнеца. Но нет никакой Акулины: есть переодевшаяся в крестьянское платье дочка врага персонажа Лиза Муромская.

Режиссер, смешав жанры, с помощью выразительных музыкальных номеров и красочных декораций создал атмосферу праздника.

Фото: пресс-служба театра "На Литейном" (Юлия Паршакова)