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Спектакль "Барышня-крестьянка"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Барышня-крестьянка"

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Спектакль "Барышня-крестьянка" представят 28 марта в театре "На Литейном". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

По сюжету спектакля в провинциальный городок, где проживают богатые помещики с юными дочерьми, приезжает молодой дворянин. Парень влюбился в простую крестьянскую девушку Акулину, дочку кузнеца. Но нет никакой Акулины: есть переодевшаяся в крестьянское платье дочка врага персонажа Лиза Муромская. 

Режиссер, смешав жанры, с помощью выразительных музыкальных номеров и красочных декораций создал атмосферу праздника. 

Фото: пресс-служба театра "На Литейном" (Юлия Паршакова) 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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