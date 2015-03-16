Спектакль "Барышня-крестьянка"

По сюжету спектакля в провинциальный городок, где проживают богатые помещики с юными дочерьми, приезжает молодой дворянин. Парень влюбился в простую крестьянскую девушку Акулину, дочку кузнеца. Но нет никакой Акулины: есть переодевшаяся в крестьянское платье дочка врага персонажа Лиза Муромская.
Режиссер, смешав жанры, с помощью выразительных музыкальных номеров и красочных декораций создал атмосферу праздника.
Фото: пресс-служба театра "На Литейном" (Юлия Паршакова)
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