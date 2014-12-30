Спектакль "Барышня-крестьянка"

Постановку можно увидеть 6 июня в Театре на Литейном. Начало в 19:00. Комедия для зрителей старше 12 лет.

Насладитесь легким музыкальным спектаклем, который идет на сцене Театра "На Литейном" вот уже 20 лет. Обращаясь к разным жанрам, режиссер создал постановку, включающую яркие музыкальные номера, красочные декорации и харизматичных персонажей.

Молодой дворянин приезжает в глубинку, где живут богатые помещики. Молодой человек быстро влюбляется в красивую крестьянку Акулину, дочь кузнеца. Но юноша даже не знает, что никакой Акулины не существует вовсе. Его сердце похитила переодевшаяся в крестьянское платье дочка старинного врага нашего героя Лиза Муромская…

Фото: ВКонтакте / Театр на Литейном