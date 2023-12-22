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Спектакль "Барышня-крестьянка"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Барышня-крестьянка"

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Постановку можно увидеть 20 апреля в Театре на Литейном. Начало в 19:00. Комедия для зрителей старше 12 лет.

Насладитесь легким музыкальным спектаклем, который идет на сцене Театра "На Литейном" вот уже 20 лет. Обращаясь к разным жанрам, режиссер создал постановку, включающую яркие музыкальные номера, красочные декорации и харизматичных персонажей.

Молодой дворянин приезжает в глубинку, где живут богатые помещики. Молодой человек быстро влюбляется в красивую крестьянку Акулину, дочь кузнеца. Но юноша даже не знает, что никакой Акулины не существует вовсе. Его сердце похитила  переодевшаяся в крестьянское платье дочка старинного врага нашего героя Лиза Муромская… 

Фото: театр на Литейном (сайт)

Теги: барышня-крестьянка, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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