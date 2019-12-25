Спектакль "Баня"

Зрителей ждут в арт-кафе Петербурга.

В арт-кафе "Подвал Бродячей собаки" покажут моноспектакль по мотивам произведений Зощенко. Постановку представляет театр "Классика". Главную роль исполняет Леонид Таранов.

Основой постановки стали рассказы писателя про обычных граждан, про тех, у кого всегда "нервы расшатаны". Персонажи Зощенко попадают в абсурдные ситуации, зачастую комического плана. За историями стоит личность Автора, которую можно назвать мудрой. Она противостоит человеческому хамству, фальши, глупости и эгоцентризму.