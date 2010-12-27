Спектакль "Ая-яй ревю"

Зрители увидят фееричное, полное юмора и артистизма шоу с номерами, ставшими уже культовыми и новые работы артистов. В шоу гармонично объединилось прошлое и будущее, подлинные традиции искусства клоунады и совершенно новые тенденции. Старожилы "Ая-яй ревю" - всем известные и любимые легенды - Леонид Лейкин, Виктор Соловьев, Анвар Либабов, Александр Скворцов. Также со своими репризами выступят молодые, не менее талантливые "Лицедеи": Наталья Шалаева, Анна Никитина, Юрий Музыченко, Полина Бондарь и другие.
Дата проведения: 13 апреля
Время: 18:00
Место: Клоун-мим-театр "Лицедеи"
Адрес: ул. Льва Толстого, д. 9, рядом с метро "Петроградская"
Цена: от 300 до 1200
Возрастное ограничение: 12+
Продолжительность: 2 часа 30 минут
Актёры: Леонид Лейкин, Анвар Либабов, Виктор Соловьёв, Александр Скворцов, Юрий Музыченко, Наталья Шалаева, Анна Никитина
Сайт: licedei.com/production/aj-yaj-yaj-revyu
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