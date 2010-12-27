Спектакль "Ая-яй ревю"

"Ая-яй ревю"— программа знаменитого театра клоунады «Лицедеи» от труппы, полюбившиеся множеству людей по всему миру.

Зрители увидят фееричное, полное юмора и артистизма шоу с номерами, ставшими уже культовыми и новые работы артистов. В шоу гармонично объединилось прошлое и будущее, подлинные традиции искусства клоунады и совершенно новые тенденции. Старожилы "Ая-яй ревю" - всем известные и любимые легенды - Леонид Лейкин, Виктор Соловьев, Анвар Либабов, Александр Скворцов. Также со своими репризами выступят молодые, не менее талантливые "Лицедеи": Наталья Шалаева, Анна Никитина, Юрий Музыченко, Полина Бондарь и другие.

Дата проведения: 13 апреля

Время: 18:00

Место: Клоун-мим-театр "Лицедеи"

Адрес: ул. Льва Толстого, д. 9, рядом с метро "Петроградская"

Цена: от 300 до 1200

Возрастное ограничение: 12+

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Актёры: Леонид Лейкин, Анвар Либабов, Виктор Соловьёв, Александр Скворцов, Юрий Музыченко, Наталья Шалаева, Анна Никитина

Сайт: licedei.com/production/aj-yaj-yaj-revyu