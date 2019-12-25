Спектакль "Август: Графство Осейдж"

Возрастное ограничение: 16+.

Пьеса "Август: графство Осейдж" – это захватывающая сага о семье из Оклахомы. Отец семейства когда-то начинал как подающий надежды поэт. Его первый поэтический сборник, снискавший славу в узких кругах, был посвящен его возлюбленной жене. Та родила ему трех дочерей, любимых настолько, что, задыхаясь, они были вынуждены сбежать подальше от отчего дома.

А что произошло дальше? Подающий надежды поэт закончил жизнь спивающимся мизантропом, мать подсела на антидепрессанты… Отчего?

Длительность: 3 часа 20 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru