Спектакль "Анна в тропиках"

Оригинальная "Анна в тропиках" была написана Нило Крузом и после фурора в 2003 году завоевала Пулитцеровскую премию. Театр имени Комиссаржевской решил взглянуть на пьесу своими глазами.
Постановка рассказывает о Чтеце, приехавшем в 1929 году на небольшую табачную фабрику района Ибор-Сити города Тампа. В чемодане путника множество литературы, но он начинает читать "Анну Каренину". Спрятаться Чтецу негде – местные страсти, подогретые событиями романа, стремительно разгораются, все вокруг примеряют на себя образы из книги Толстого и приближают финал...
Спектакль идет 2 часа 40 минут с антрактом.
Цена билетов: от 500 рублей
Адрес: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19
Фото: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской
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