Спектакль "Анна в тропиках"

Постановка по пьесе Нила Круза.

Оригинальная "Анна в тропиках" была написана Нило Крузом и после фурора в 2003 году завоевала Пулитцеровскую премию. Театр имени Комиссаржевской решил взглянуть на пьесу своими глазами.

Постановка рассказывает о Чтеце, приехавшем в 1929 году на небольшую табачную фабрику района Ибор-Сити города Тампа. В чемодане путника множество литературы, но он начинает читать "Анну Каренину". Спрятаться Чтецу негде – местные страсти, подогретые событиями романа, стремительно разгораются, все вокруг примеряют на себя образы из книги Толстого и приближают финал...

Спектакль идет 2 часа 40 минут с антрактом.

Цена билетов: от 500 рублей

Адрес: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19

Фото: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской