Спектакль "Анна Ахматова. Судьба"

Зрители проникнутся жизнью великой поэтессы.

Музыкально-литературный вечер посвящен Анне Ахматовой. На ее стихи прозвучат песни о войне, любви, ранние произведения поэтессы, а также интересные факты из жизни Ахматовой, ее переживания, искания, жизненные горести и радости.

В спектакле принимают участие два актера - О.Обуховская и П.Овечкин. Обуховская также является автором постановки. При жизни Анна Ахматова была нередким гостем кафе "Бродячая собака", которое до сих пор является одним из самых литературных мест города.

Место: Арт-кафе "Подвал Бродячей собаки" (Итальянская ул, д. 4)

Цена: 800 рублей

Фото: архив