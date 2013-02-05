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Спектакль "Айсвилль"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Айсвилль"

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Мюзикл "Айсвилль" представят 3 сентября в театре "Приют комедианта". Спектакль начнется в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Айсвилль – маленький холодный остров. Полицейский, прибывший с материка, расследует загадочную смерть незнакомки, внезапно нарушившей размеренную жизнь местных жителей, по имени Ева. 

Режиссер Алексей Франдетти вернется на сцену "Приюта комедианта" с леденящим мюзиклом. Зрителя ожидают необычные решения, остросюжетный детектив, самые узнаваемые голоса российских мюзиклов без инструментального сопровождения. 

Музыку к спектаклю написал Евгений Загот – один из лучших композиторов жанра.

Фото: pkteatr.ru 

Теги: мюзикл, приют комедианта
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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