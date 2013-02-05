Спектакль "Айсвилль"

Айсвилль – маленький холодный остров. Полицейский, прибывший с материка, расследует загадочную смерть незнакомки, внезапно нарушившей размеренную жизнь местных жителей, по имени Ева.
Режиссер Алексей Франдетти вернется на сцену "Приюта комедианта" с леденящим мюзиклом. Зрителя ожидают необычные решения, остросюжетный детектив, самые узнаваемые голоса российских мюзиклов без инструментального сопровождения.
Музыку к спектаклю написал Евгений Загот – один из лучших композиторов жанра.
Фото: pkteatr.ru
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