Спектакль "Агенство "Топаз"

Может ли простой учитель, который никогда не занимался стяжательством и не брал взятки, стать в одночасье воротилой бизнеса? Месье Топаз соглашается стать директором агентства. Однако какие сомнительные делишки проворачиваются за фасадом добропорядочности и респектабельности, незадачливый герой пока не знает. Когда до него доходит, что красотка Сюзи вместе со своим любовником просто используют его, он решает взять ситуацию в свои руки. Получится ли у него перехитрить хитрецов и вывести их на чистую воду?
Продолжительность: 2 часа 15 минут
Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15
Фото: dkvdk.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все