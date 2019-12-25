Спектакль "Агенство "Топаз"

Возрастное ограничение: 16+.

Может ли простой учитель, который никогда не занимался стяжательством и не брал взятки, стать в одночасье воротилой бизнеса? Месье Топаз соглашается стать директором агентства. Однако какие сомнительные делишки проворачиваются за фасадом добропорядочности и респектабельности, незадачливый герой пока не знает. Когда до него доходит, что красотка Сюзи вместе со своим любовником просто используют его, он решает взять ситуацию в свои руки. Получится ли у него перехитрить хитрецов и вывести их на чистую воду?

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvdk.ru