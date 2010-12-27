Возрастной рейтинг строго 18+.

27 октября в Санкт-Петербурге состоится специальный показ фильма "Верность" в КАРО 9 Варшавский экспресс. Псоле сеанса зрителей ждет обсуждение фильма с режиссером Нигиной Сайфуллаевой и кинокритиком Никитой Смирновым.

"Верность" - первый для российского кинематографа опыт широкого кинотеатрального выпуска столь откровенной картины для взрослых. В основе сюжета история история взаимоотношений двух людей. Лена — талантливый акушер-гинеколог, её муж Сережа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность.

В ролях: Александр Паль, Евгения Громова, ​Марина Васильева, Алексей Агранович и другие.

Возрастной рейтинг строго 18+.