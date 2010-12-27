В Сестрорецке под утро горела частная постройка

Пожар возник на территории садоводства.

В Курортном районе Санкт-Петербурга в ночь на 9 августа г=загорелась частная постройка. На место были отправлены экстренные службы. Вызов на пульт диспетчера поступил около трех часов утра. Команду спасателей направили в город Сестрорецк, садоводство "Разлив". Огонь был зафиксирован на 26-ой дорожке.

Как отмечают специалисты, пожар распространился на территории деревянного сарая с общей площадью в полтора квадратных метра. Здание полностью выгорело и не подлежит восстановлению. Огнеборцам пришлось разобрать завалы. Ликвидация пламени завершилась к половине четвертого утра.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, в тушении участвовало 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. На данный момент сведения о причинах инцидента,а также информация о пострадавших уточняется.

Фото: Pixabay.com