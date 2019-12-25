Спасатели предупредили о возможных дождях и ливнях в Петербурге 2 августа

Петербургские спасатели предупреждают горожан и гостей Северной столицы о непогоде. Синоптики обещают дожди аж до 5 августа.

Штормовые ливни и грозы продолжают обрушиваться на Санкт-Петербург, и, согласно информации от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, они не собираются стихать до конца дня. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", до завершения дня город ожидает продолжительные ливни и грозы.

Ситуация, кажется, достаточно серьезной, и на карте осадков от "Яндекса" видно, что большая туча охватила практически всю территорию города. Единственные сухие участки на данный момент – это Сестрорецк, Зеленогорск и их окрестности.

Синоптики также предупреждают, что дожди и грозы будут удерживаться над Петербургом, по меньшей мере, до 5 августа, что может привести к негативным последствиям для горожан и инфраструктуры.

Власти рекомендуют жителям и посетителям города быть предельно осторожными и соблюдать все меры предосторожности во избежание возможных неприятных ситуаций, связанных с непогодой.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 3 августа ожидается до +27 градусов и дожди

Фото: Piter.TV

