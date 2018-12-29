"Спартак" разгромил "Зенит" со счетом 3:0: видео голов

Появилось видео голов тренировочного матча между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" в Дохе.

В Дохе продолжаются игры главного турнира межсезонья в РПЛ. Сегодня, 25 января, петербургский "Зенит" уступил московскому "Спартаку" в ходе розыгрыша ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР. Канал Piter.TV публикует видео всех голов, забитых в этой игре. Сразу отметим, что речь фактически идет о тренировочном матче - команды подошли к нему в разном физическом состоянии, многие игроки лишь недавно вернулись из отпуска и находятся в особом тренировочном режиме. Так что нельзя сказать, что игра полностью показывает объективное соотношение сил между клубами. Однако трудно спорить с тем, что матч между сине-бело-голубыми и красно-белыми получился эффектным.

Счет в игре на 28 минуте открыл молодой футболист Георгий Мелкадзе.

Затем отличился одиозный капитан "Спартака" Денис Глушаков. Болельщики обратили внимание на особо эмоциональное празднование гола. Лидер команды получил заслуженные аплодисменты трибун и поддержку от партнеров по клубу.

Финальный гол в игре после грубой ошибки Краневиттера забил Луис Адриано.

Отметим, что еще до игры тренер ФК "Зенит" Сергей Семак заявил, что не относится серьезно к результату товарищеского матча. В этом матче он планировал попробовать разные связки игроков и фактически выпустил на поле в 1 и 2 тайме разные составы.

Видео: https://vk.com/redwhite