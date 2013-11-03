Создатели фиктивных медцентров в Петербурге пойдут под суд

Мошенники получили от доверчивых граждан 1,5 млн рублей.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 13 человек. Они обвиняются сразу по трем статьям, сообщила пресс-служба ведомства 31-го июля.

По данным следствия, с 2015 по 2019 год участники преступной группы, а также соучастники создали в Петербурге ряд организаций, которые якобы работали как медицинские — "АнгелаМед", "РоялКлиник", "Верба". Они разместили информацию о центрах в СМИ и создали колл-центр, чтобы привлечь клиентов. Злоумышленники вводили людей в заблуждение, прежде всего пожилых, и сообщали о наличии у них заболеваний. Преступники убеждали своих жертв оплатить дорогостоящие лечение, некоторым для этого требовался кредит.

Всего мошенники получили 1,5 млн рублей. Установлено 12 эпизодов совершения преступлений. В ближайшее время материалы уголовного дела направят в суд.

Фото: пресс-служба СК по СПб