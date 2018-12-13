Создатель приложения LinguaLeo признался в убийстве сестры

Айнур Абдулнасыров нанес многочисленные ножевые ранения своей сестре из-за возникшего между ними скандала. Девушка скончалась на месте.

Правоохранительные органы обвиняют жителя Башкирии в умышленном убийстве своей сестры. Как уточнили полицейские, в убийстве подозревается Айнур Абдулнасырове - автор и создатель популярного приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo.

В отношении 34-летнего жителя Дюртюлинского района Башкирии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). С задержанным проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. рассказали в региональном СУ СК

Инцидент произошел накануне, второго мая, мужчина находился с сестрой в их доме, позже между ними произошла сильная ссора, в результате которой Айнур нанес своей сестре многочисленные ножевые ранения. Девушка скончалась на месте. поссорился со своей сестрой и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она умерла на месте.