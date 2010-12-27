"Союз журналистов" разберется руководством МВД в вопросе избиения журналистов на митинге 9 сентбяря

Организация официально направит обращение с требованием объяснить ситуацию.

Председатель союза журналистов Людмила Фомичева рассказала, что "Союз журналистов" Петербурга и Ленинградской области недоволен информацией об избиении коллег по цеху во время проведения митинга 9 сентября. Представители организации будут разбираться в произошедшем. Днем 11 сентября коллективное письмо будет направлено в адрес руководства регионального МВД. Затем журналисты надеются на личную встречу с ответственными лицами.

Будем разбираться, почему на представителей полиции и силовых структур не действуют ни "нарукавники" прессы, ни удостоверения заявила спикер

Фомичева добавила, что в "Союзе журналистов" все возмущены недавними событиями, особенно - жестокостью представителей закона. В результате подавления акции протеста были травмированы несколько человек, в том числе и представители прессы.

Фото: Piter.tv