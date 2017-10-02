В Петербурге соучредительницу коучинговой компании отправили под домашний арест

Накануне суд отправил под домашний арест соучредительницу фирмы "Зеора". По данным следствия, тренинги "личностного роста", которые она проводила вместе с мужем в Петербурге, были опасны для клиентов.

Как сообщает "Фонтанка", накануне суд отправил домашний арест соучредительницу фирмы "Зеора". Следствие считает, тренинги "личностного роста", которые она проводила вместе с мужем в Петербурге, были опасны для клиентов.



Женщина была арестована на 27 суток, до 28 октября. На данный момент именно на этот срок было продлено расследование. Женщине было предъявлено обвинение по статье 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Сочредительница компании же свою вину не признала и настаивала против домашнего ареста.



Вместе с супругом ее задержали 1 октября. По версии следствия, в апреле 2012 года, когда и была создана фирма, ее руководители вступили в преступный сговор на деятельность, которая была "сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью".



Помимо женатой пары, на допросе присутствовали не менее сотни собравшихся на трехдневный тренинг "Зеоры" в эти выходные. Дело было возбуждено ввиду трагедии трехлетней давности, когда после посещения этих тренингов петербурженка погибла под колёсами поезда на станции "Обухово".