Выходец из Средней Азии за зиму избил и ограбил у "Черной речки" 8 петербурженок

У всех он отбирал сумки и мобильные телефоны.

Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга задержали выходца из Средней Азии, подозреваемого как минимум в восьми нападениях на женщин этой зимой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В течение двух месяцев (январь-февраль) в полицию Приморского района с заявлениями о грабеже обратились несколько женщин в возрасте от 26 до 64 лет. Все они описывали схожие приметы грабителя и способы его нападения.

Подозреваемый по вечерам нападал на женщин со спины, бил по голове и лицу, отбирал сумки и мобильные телефоны. Преступления совершались в районе метро "Черная речка": на Ланском шоссе, Омской улице, улице Савушкина, Матроса Железняка, Сердобольской улице. Потом сумки находили неполадку, но уже без всего ценного содержимого.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого с поличным сразу после совершения преступления. Злоумышленнику оказалось 22 года, он гражданин среднеазиатского государства, разнорабочий на стройке в этом же районе. В комнате, где он проживает, были найдены похищенные вещи.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж.) Подозреваемый арестован. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Если кто-то из Ваших близких или Вы сами пострадали от этого человека, позвоните по телефону: 573-59-02.

Фото: Piter.TV







