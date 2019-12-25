В Петербурге задержали мужчину, похитившего каршеринговую "Киа"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Накануне вечером у дома 1А по Бадаевскому отделению в поселке Шушары остановили каршеринг "Киа Рио Х-Лайн". Водителем оказался 22-летний горожанин, который вошел в систему под чужим аккаунтом и воспользовался указанным авто, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Отмечается, что в какой-то момент авто пропало из системы геолокации, а затем появилось в поселке Шушары. Водителя задержаkи и доставили в отделение полиции по Красногвардейскому району.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. Авто изъяли и возвратили преставителю каршеринга.

Фото: Piter.tv