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В Петербурге задержали мужчину, похитившего каршеринговую "Киа"
Сегодня, 11:58
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В Петербурге задержали мужчину, похитившего каршеринговую "Киа"

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Накануне вечером у дома 1А по Бадаевскому отделению в поселке Шушары остановили каршеринг "Киа Рио Х-Лайн". Водителем оказался 22-летний горожанин, который вошел в систему под чужим аккаунтом и воспользовался указанным авто, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

Отмечается, что в какой-то момент авто пропало из системы геолокации, а затем появилось в поселке Шушары. Водителя задержаkи и доставили в отделение полиции по Красногвардейскому району. 

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. Авто изъяли и возвратили преставителю каршеринга. 

Фото: Piter.tv

Теги: каршеринг, петербург, угон
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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