Сотрудники магазина "Пятерочка" на Витебском поймали вора детских игрушек

Холодное оружие в руках грабителя не смутило работников заведения.

Вечером 11 августа петербуржец решил ограбить продуктовый магазин, располагающийся на Витебском проспекте, но был остановлен персоналом. Злоумышленника передали в руки правоохранительных органов, а украденное изъяли. Инцидент произошел около половины девятого вечера в субботу.

Оперативники установили, что преступником оказался неработающий 29-летний мужчина . Ранее местный житель уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: он был осужден. На этот раз рецидивист зашел в "Пятерочку", приставил к горлу сотрудника нож. Разбойник пытался забрать с собой детское питание и игрушки. Однако, коллеги захваченного в заложники вступились за него.Совместно им удалось обезвредить гражданина.

В отношении преступника возбуждено административное дело. Представители закона отсматривают записи с камер видеонаблюдения.

Фото: Piter.tv