Возглавила сборную председатель областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.

В Год здорового образа жизни сотрудники администрации Ленинградской области приняли участие в III Всероссийском полумарафоне "ЗаБег".

19 мая в 19 крупнейших городах России любители спорта в одно время вышли на старт и пробежали дистанции 5, 10 и 21 км. В Санкт-Петербурге на дистанцию 5 км вышла сборная администрации региона: сотрудники и руководители комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, комитета по печати, управления пресс-службы губернатора и правительства, центра поддержки предпринимательства и фонда поддержки предпринимательства и промышленности. Возглавила сборную председатель областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.

Впечатления от забега — самые положительные! Наша команда вместе с девятью тысячами участников дружно преодолела дистанцию в пять километров по историческому центру Санкт-Петербурга. Все справились с задачей, никто не сошел с дистанции — и это, в целом, принцип работы команды Ленинградской области. Заряда энергии, сил, эмоций нам хватит надолго. И мы уже планируем новые старты, как в сфере развития и поддержки бизнеса, так и в спорте. рассказала Светлана Нерушай

Самым главным стартом для любителей бега в Ленинградской области станет юбилейный Х Гатчинский полумарафон, который состоится 17 ноября. Маршрут одного из самых многочисленных забегов (в прошлом году Гатчинский полумарафон вошел в топ-5 по количеству участников в России) проходит по центру Гатчины, вокруг основных достопримечательностей.

Источник: пресс-служба региона