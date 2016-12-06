Сотрудники "СТАФ-АЛЬЯНС" возложили цветы к памятникам воинам в Псковской области

Группа предприятий безопасности "СТАФ-АЛЬЯНС" в честь своего 25-летия проводит марафон добрых дел. Начали они с автопробега в Псковскую область, где возложили цветы к памятникам российским и советским воинам.

В 2017 году Группе предприятий безопасности "СТАФ-АЛЬЯНС" 25 лет. В честь своего юбилея они решили провести марафон "25 лет - 25 добрых дел".

Начать компания решила с автопробега по Псковской области. Сотрудники предприятия отправились в поселок Пушкинские горы. Там "СТАФ-АЛЬЯНС" возложили цветы к мемориалу советским воинам, которые сражались на этой территории. В годы Великой Отечественной войны поселок Пушкинские горы три года находился под оккупацией. В окрестностях поселка погибло больше 20 тысяч человек.

После этого сотрудники компании поехали к памятнику псковским десантникам в Черёхе. Монумент возведен в память воинам шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, погибшим во время Второй Чеченской компании. Последней точкой благотворительного автопробега стало место гибели Героя России Тимура Апакидзе. Летчик разбился в 2001 году во время показательных выступлений на 85-летии военно-морской авиации в Центре боевой подготовки и переучивания лётного состава авиации ВМФ под Псковом. У всех памятных мест сотрудники "СТАФ-АЛЬЯНС" возлагали цветы.

К сожалению, сейчас не у всех хватает сил и средств, чтобы ухаживать за памятниками. Поэтому мы, в меру возможностей, приезжаем, ухаживаем и помогаем. Михаил Тимофеев, председатель совета директоров

Четверть века сотрудники фирмы "СТАФ-АЛЬЯНС" занимаются работой по обеспечению сохранности имущества и личной безопасности граждан, а также по сопровождения грузов и другим видам охранной деятельности.