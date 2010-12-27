Сотрудники Приморского парка и местные жители недовольны состоянием дорожек и газонов после VKFest

Ежегодно после фестиваля петербуржцы самостоятельно вынуждены приводить парк в порядок.

Сотрудники Парка 300-летия остались недовольны состоянием территории после того, как там прошел VKFest. По сведениям очевидцев, там уничтожены практически все земляные дорожки и газоны.

Основная масса работников парка в Приморском районе - пожилые люди, которые трудятся ради благоустройства пространства с 7 утра до 11 часов вечера. Многие из них приходят и в выходные дни, хотя за такую любовь к работе им не доплачивают.Сотрудники возмущены, что годовые старания уничтожаются буквально за два дня проведения мероприятия.

Как отмечают сами петербуржцы, в администрации района уже находятся коллективные жалобы на организаторов фестиваля, однако, пока что никаких подвижек не предвидится. Подобные инциденты происходили и в прошлых годах. Обычно уборкой занимаются местные жители.

Сегодня активисты и градозащитники города соберутся около Парка 300-летия, чтобы помочь убрать территорию и очистить зеленую зону от мусора.

Фото: Вконтакте/Приморский район