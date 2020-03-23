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Росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
Сегодня, 13:30
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Росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске

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Наряд ОВО доставил задержанную в 78 отдел полиции.

Вечером накануне, 23 ноября, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району в магазине на Фурштатской улице задержал за административное правонарушение гражданку. Как оказалось позже, она находится в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе  ФГКУ УВО ВНГ РФ по городу и области.

Выяснилось, что гражданка совершила на территории Республики Коми преступление, за которое ее и разыскивают по всей стране. Сотрудники Росгвардии прибыли к магазину, персонал которого зажал кнопку тревожной сигнализации. На месте была задержана посетительница, пытавшаяся пронести через кассу товар, не оплатив его.

Нарушительницу доставили в 78 отдел полиции.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, росгвардия, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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