Росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске

Наряд ОВО доставил задержанную в 78 отдел полиции.

Вечером накануне, 23 ноября, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району в магазине на Фурштатской улице задержал за административное правонарушение гражданку. Как оказалось позже, она находится в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ФГКУ УВО ВНГ РФ по городу и области.

Выяснилось, что гражданка совершила на территории Республики Коми преступление, за которое ее и разыскивают по всей стране. Сотрудники Росгвардии прибыли к магазину, персонал которого зажал кнопку тревожной сигнализации. На месте была задержана посетительница, пытавшаяся пронести через кассу товар, не оплатив его.

Нарушительницу доставили в 78 отдел полиции.

Фото: Piter.tv