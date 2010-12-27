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Сотрудника ЖКС оштрафовали из-за обрушения балкона на Шкиперском
Вчера, 16:17
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lesjasap
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Сотрудника ЖКС оштрафовали из-за обрушения балкона на Шкиперском

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Виновник обрушения балкона на Шкиперском получил административный штраф.

В Василеостровском районе Петербурга сотрудник первого Жилкомсервиса получил штраф в размере 50 тысяч за обрушение балконной конструкции на Шкиперском протоке.

Прокуратура провела проверку обстоятельств разрушения общего имущества многоквартирного дома. В результате инспекция обвинила в халатности представителей ЖКС. По мнению специалистов, именно несоблюдение обязанностей привело здание в аварийное состояние.

В отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Картина дня

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