Сотрудника ЖКС оштрафовали из-за обрушения балкона на Шкиперском

Виновник обрушения балкона на Шкиперском получил административный штраф.

В Василеостровском районе Петербурга сотрудник первого Жилкомсервиса получил штраф в размере 50 тысяч за обрушение балконной конструкции на Шкиперском протоке.

Прокуратура провела проверку обстоятельств разрушения общего имущества многоквартирного дома. В результате инспекция обвинила в халатности представителей ЖКС. По мнению специалистов, именно несоблюдение обязанностей привело здание в аварийное состояние.

В отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело.

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