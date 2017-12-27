Батареи остывают в сотне домов на улице Седова из-за аварии

Из-за прорыва трубы на улице Седова больше сотни домов проводят время с остывающими батареями. Работы по восстановлению планируют завершить к девяти утра пятницы.

В четверг, 11 января, ГУП ТЭК начал работы на трубе диаметром 600 миллиметров горячего водоснабжения около дома 97 на улице Седова в Невском районе. Дефект на трубе обнаружили раньше, а ермонт решили провести сегодня. На месте работают аварийные бригады ГУП ТЭК.

Планируется, что работы хотят завершить к девяти утра 12 января. В зону работ попали 102 дома. В них есть горячая вода, но тепло в помещения подают по пониженным параметрам.

В Невском районе работают 22 человека с пятью машинами. В то числи четыре человека и один автомобиль от МЧС.

Фото: ГУ МЧС Петербурга