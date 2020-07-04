Составлен топ-10 лучших хорроров десятилетия

Триллер американского режиссера Джордана Пила "Прочь" возглавил рейтинг самых лучших хорроров десятилетия, составленный киноканалом "Настоящее страшное кино".
Топ был составлен на основе мнения редакторов, критиков и пользователей крупнейших мировых и российских киноресурсов. На второе место авторы поставили американский фильм ужасов "Реинкарнация", а на третье современную экранизацию Стивена Кина "Оно".
Также в десятку попали такие ленты, как "Ведьма", "Заклятие", "Бабадук", "Хижина в лесу", "Тихое место", "Поезд в Пусан" и "Маяк".
Видео: YouTube / Universal Pictures
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