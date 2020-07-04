  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:09
115
Rybka123
Код вставки плеера

Составлен топ-10 лучших хорроров десятилетия

0 0

Рейтинг составили на основе мнения пользователей киноресурсов.

Триллер американского режиссера Джордана Пила "Прочь" возглавил рейтинг самых лучших хорроров десятилетия, составленный  киноканалом "Настоящее страшное кино". 

Топ был составлен на основе мнения редакторов, критиков и пользователей крупнейших мировых и российских киноресурсов. На второе место авторы поставили американский фильм ужасов "Реинкарнация", а на третье современную экранизацию Стивена Кина "Оно".

Также в десятку попали такие ленты, как "Ведьма", "Заклятие", "Бабадук", "Хижина в лесу", "Тихое место", "Поезд в Пусан" и "Маяк".

Видео: YouTube / Universal Pictures

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии