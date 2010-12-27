Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Лидер рейтинга заработали за год более 100 млн долларов.

Американская исполнительница Тейлор Свифт возглавила топ самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes.

По информации издания, в этом году Тейлор Свифт заработала $185 млн. Певица получила большую часть денег с мирового турне Reputation Stadium Tour. Помимо этого, Тейлор Свифт подписала контракт со звукозаписывающей студией Republic Records.

Второе место занял Канье Уэсту. Рэпер заработал в 2019 году $150 млн. Далее в рейтинге расположился британский исполнитель Эд Ширан. Его доход за год составил $110 млн.

Наверху топа также расположились рок-группа The Eagles ($100 млн), Элтон Джон ($84млн), Jay-Z и его супруга Бейонсе (по $81 млн каждый).

Видео: YouTube /