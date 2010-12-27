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Rybka123

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

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Лидер рейтинга заработали за год более 100 млн долларов.

Американская исполнительница Тейлор Свифт возглавила топ самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes. 

По информации издания, в этом году Тейлор Свифт заработала $185 млн. Певица получила большую часть денег с мирового турне Reputation Stadium Tour. Помимо этого, Тейлор Свифт подписала контракт со звукозаписывающей студией Republic Records.

Второе место занял Канье Уэсту. Рэпер заработал в 2019 году $150 млн. Далее в рейтинге расположился британский исполнитель Эд Ширан. Его доход за год составил $110 млн. 

Наверху топа также расположились рок-группа The Eagles ($100 млн), Элтон Джон ($84млн), Jay-Z и его супруга Бейонсе (по $81 млн каждый).

Видео: YouTube / 

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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