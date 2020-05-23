Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре "боевик"

В ТОП попали как старые, так и современные фильмы.

Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.

На первое место авторы ТОПа поставили первую часть "Крепкого орешка" с Брюссом Уиллисом, в которой полицейский противостоит террористам, захватившим небоскреб. Также в рейтинг включили такую классику, как "Рэмбо: Первая кровь", "Час пик", "Плохие парни" и "Скала".

Среди новых картин жанре экнш авторы советуют обратить внимание на индонезийский "Рейд", все части "Джона Уика" и "Апргейд".

Видео: YouTube / Central Partnership