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Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре "боевик"

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В ТОП попали как старые, так и современные фильмы.

Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции. 

На первое место авторы ТОПа поставили первую часть "Крепкого орешка" с Брюссом Уиллисом, в которой полицейский противостоит террористам, захватившим небоскреб. Также в рейтинг включили такую классику, как "Рэмбо: Первая кровь", "Час пик", "Плохие парни" и "Скала".

Среди новых картин жанре экнш авторы советуют обратить внимание на индонезийский "Рейд", все части "Джона Уика" и "Апргейд". 

Видео: YouTube / Central Partnership

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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