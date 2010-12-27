Сообщение о бомбе заставило самолет "СПб-Симферополь" приземлиться в Ростове-на-Дону

Неизвестный "заминировал" аэропорту в Крыму.

Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Симферополь вечером 22 августа, совершил экстренную посадку на территории Ростова-на-Дону. Авиаперевозчиком выступала компания "Россия". Экипаж принял решение об изменении маршрута после того, как диспетчерам поступил звонок о заложенной бомбе. Задержка в расписании составила 3,5 часа.

Из "Пулково" самолет вылетел в половину пятого вечера. В Крым из Северной столицы направлялось 500 пассажиров. Однако, беспрепятственно приземлиться в пункте назначения не получилось: людям сообщили о "заминировании" симферопольского аэропорта. Открыли терминалы только после 21 часа вечера. Спустя полтора часа ожидающим удалось снова вылететь в конечную точку путешествия.

Фото: Piter.tv