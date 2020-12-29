Солистка группы IOWA рассказала, как появилась песня на стихи Осипа Мандельштама

В будущем также планируется съемка клипа.

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова рассказала об участии в музыкально-поэтическом проекте, посвященном творчеству Осипа Мандельштама. Идея проекта принадлежит режиссеру и продюсеру Роману Либерову.

Первым участником стал музыкант Noize MC. Екатерина Иванчикова отметила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что именно благодаря ему состоялся проект.

Если бы Noize MC отказался, сослался на занятость или, например, ответил, что ему не нравятся стихи Мандельштама, проект бы не состоялся. солистка группы IOWA.

Альбом "Сохрани мою речь навсегда" вышел в день рождения поэта. В него вошли более 20 композиций на стихи Мандельштама. Певица выбрала для исполнения стихотворение "Возьми на радость из моих ладоней". По ее словам, оно является "самым женским". В будущем к песне должен появиться клип.

Также в проекте приняли участие Билли Новик, Леонид Агутин, Oxxxymiron и другие исполнители.

Видео: Instagram / @katya_iowa