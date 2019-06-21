Видео: София Грибовская об участии в конкурсе "В гостях у Эльфов"

Команда Piter.TV узнала, как обладательница Гран-при готовилась к конкурсу и какие эмоции испытала после победы.

В начале июня в Выборге состоялся финал регионального конкурса певцов "В гостях у Эльфов", в котором выборжанка София Грибовская получила Гран-при. После конкурса мы встретились с Соней и узнали, как она добилась желаемого успеха.

Когда назвали мое имя, я почувствовала большую гордость и радость. Я сразу побежала на сцену. Мне очень понравился приз. Я очень рада что мне подарили микрофон. Я прямо мечтала. София Грибовская

В музыкальной карьерьере 12-летней Софии это не первая победа, но первое настоящее Гран-при. К этому конкурсу девочка готовилась давно и серьезно. Даже педагоги не понимают как Соня все успевает. Ее неделя расписана как у профессионального артиста: 4 занятия по вокалу, 3 урока в музыкальной школе и столько же в танцевальном коллективе.

Трудяга. Она действительно вкалывает. Нет таких мероприятий в Выборге где бы она не учавствовала. И танцует она, и поет, и на фортепиано играет. И везде успевает Сергей Зуев, педагог по эстрадному вокальному ансамблю

Наверное, как только Соня родилась, у нее сразу стало появляться желание проявлять свои творческие способности. Поэтому я, не долго думая, стала отводить ее в кружки. Первыми у нас были танцы. Вот уже десятый год София занимается танцами. У нее это здорово получается, ей нравится. Потом мы поняли что девочка поет, поэтому сейчас 2 раза в неделю мы занимаемся сольными уроками и 2 раза в неделю Сергей Алексеевич Зуев занимается с ней сольным ансамблем. Юлия Грибовская, мама Софии

О Сонечке можно говорить долго. Очень приятно работать с этим ребенком. Она очень восприимчивый ребенок. Только сделаешь ей замечание, так она тут же все исправит и запомнит, что важно. Она быстро все воспринимает и делает. Поэтому есть результаты. Сергей Зуев, педагог по эстрадному вокальному ансамблю



Мы долго готовились, репетировали чтобы как можно больше показать свои возможности. Я заняла Гран-при в номинации "Песни на иностранном языке" София Грибовская

Эта победа стала для малекой Сони настоящим подтверждением того, что все ее усилия были ненапрасны, а это, возможно, самое главное что нужно понять каждому ребенку.

Это первое гран-при в ее жизни. Сонечка получила совершенно фантастическую награду. Это замечательный профессиональный микрофон, который нам подарил Александр Петров, за что мы ему очень благодарны. Я думаю, что творческое развитие Сони теперь, и в том числе благодаря микрофону, пойдет вверх.



Юлия Грибовская, мама Софии

Фото, видео: Piter.TV