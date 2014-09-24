Социал-демократы, "Зеленые" и либералы начнут формирование кабмина ФРГ

Правительство может быть сформировано к концу года.

Немецкие Социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия договорились начать коалиционные переговоры. Об этом заявил кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, в результате выбранного курса в Германии может быть сформировано новое правительство. В ходе переговоров партии сформировали документ, который после утверждения даст старт коалиционных переговоров. В будущем будет распределение министерских портфелей.

Ранее Шольц заявлял, что правительство может быть сформировано к рождеству, 25 декабря.

Видео: YouTube / faz