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Социал-демократы, "Зеленые" и либералы начнут формирование кабмина ФРГ

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Правительство может быть сформировано к концу года.

Немецкие Социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия договорились начать коалиционные переговоры. Об этом заявил кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, в результате выбранного курса  в Германии может быть сформировано новое правительство. В ходе переговоров партии сформировали документ, который после утверждения даст старт коалиционных переговоров. В будущем будет распределение министерских портфелей.

Ранее Шольц заявлял, что правительство может быть сформировано к рождеству, 25 декабря.

Видео: YouTube / faz

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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