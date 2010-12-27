Собственник "Питерлэнда" оспорит в суде закрытие ТРК‍

Жалоба по поводу приостановки деятельности ТРК будет изучена 9 августа.

Генеральный директор компании "Стремберг" Алексей Рыжков направил арендаторам торгово-развлекательного комплекса "Питерлэнд" письма с разъяснением ситуации по поводу закрытия. По сведениям владельца ТРК, он не сможет осуществлять деятельность в течение 90 дней. "Питерлэнд" стал недоступен для петербуржцев из-за решение Приморского районного суда. ПО данным инспекции, заведение не прошло пожарную проверку.

Закрытие комплекса стало для администрации ТРК "Питерлэнд" полной неожиданностью. В настоящее время предпринимаются все усилия для разрешения сложившейся ситуации отмечает руководство ТРК

В настоящее время в судебную инстанцию направлена апелляционная жалоба. Ее рассмотрение намечено на 9 августа.

Фото: visit-petersburg.ru