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Собака загрызла кошку Аманду при перелёте из Петербурга в багажном отсеке
Сегодня, 15:40
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Собака загрызла кошку Аманду при перелёте из Петербурга в багажном отсеке

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Немецкий охотничий терьер выбрался из переноски.

В багажном отсеке самолета, летевшего из Северной столице в Калининград, погибла кошка. Домашнее животное по имени Аманда загрызла собака, которая выбралась из своей переноски. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Россия".

Истерзанное тело кошки обнаружили сотрудники аэропорта, открыв багажно-грузовой отсек самолета. Немецкий охотничий терьер смог вылезти из переноски во время полёта. Изначально между животными не было какого-либо визуального контакта. Кроме того, при погрузке в Пулково переноски были тщательно проверены.

Несмотря на то, что переноски находились на разных позициях отсека, собаке всё же удалось пробраться к кошке. 

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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