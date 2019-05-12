Собака загрызла кошку Аманду при перелёте из Петербурга в багажном отсеке

Немецкий охотничий терьер выбрался из переноски.

В багажном отсеке самолета, летевшего из Северной столице в Калининград, погибла кошка. Домашнее животное по имени Аманда загрызла собака, которая выбралась из своей переноски. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Россия".

Истерзанное тело кошки обнаружили сотрудники аэропорта, открыв багажно-грузовой отсек самолета. Немецкий охотничий терьер смог вылезти из переноски во время полёта. Изначально между животными не было какого-либо визуального контакта. Кроме того, при погрузке в Пулково переноски были тщательно проверены.

Несмотря на то, что переноски находились на разных позициях отсека, собаке всё же удалось пробраться к кошке.

Фото: Piter.TV