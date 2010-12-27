Собака открыла багажный отсек самолета из Петербурга: пострадавших нет

Экипажу пришлось экстренно садиться на землю.

Рейс из Петербурга в Москву вечером 22 июля ожидала экстренная посадка. Капитан экипажа принял решение о приземлении после того, как в багажном отделении собака стала причиной неожиданного открытия отсека. Домашнему животному удалось открыть сначала переноску, а затем и разгрызть внутреннюю обшивку отсека. Эти действия привели к открытию передней створки "Боинга". Самолет раскрылся на несколько сантиметров. Сработавшая автоматика предупредила пилота об опасности.

Несмотря на то, что инцидент произошел на уровне четырех тысяч метров над уровнем земли, сотрудникам авиакомпании удалось посадить самолет без жертв. Пострадавших также нет, в частности, собака не получила травм.

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