Петербуржец ограбил мужчину на 3 млн рублей с помощью поддельного паспорта

В Петербурге мошенник снял со счета крупную сумму денег по поддельному паспорту.

В Санкт-Петербурге Приморский районный суд выдвинул приговор Валерию Вольфу, который совершал денежные махинации по поддельному паспорту. Местный житель снял с чужого счета 3 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версси следствия, Валерий Вольф приобрел поддельный паспорт на имя незнакомого гражданина и с этим документом обратился в банк, где попросил выдать ему деньги со срочного вклада. Сотрудник банка предоставил расчетно-кассовый ордер, по которому мошенник смог без проблем получить крупную сумму – 3 миллиона рублей.

Отмечается, что подсудимый свою вину так и не признал. Но несмотря на это, суд вынес обвинительный приговор и отправил мужчину в исправительную колонию общего режима на 3,5 года.