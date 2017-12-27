Подростки застряли на льду Финского залива и сами себе вызвали спасателей

Вечером в четверг, 11 января, спасателям позвонили подростки, которые застряли на льду Финского залива в Кронштадте. МЧС забрали детей из опасно зоны и отвезли на берег.

Около 19.15 в дежурную службу 01 позвонили подростки и сообщили, что они застряли на льду. Ребята оказались в опасности напротив дома 40 на Цитадельском шоссе. Пока спасательные отряды добирались до детей, их по телефону поддерживали диспетчеры. Они просили подростков не паниковать и не сходить с места.

В настоящее время в этом месте наблюдается тонкое покрытие разрозненного льда. Покинуть опасное место самостоятельно дети уже не могли: близ берега образовалась промоина, преодолеть которую у них не было возможности. Пресс-служба ГУ МЧС

Помощь детям пришла за десять минут. Снимать подростков со льда отправились сотрудники 46 и 47 пожарных частей. Для операции они надели специальные гидрокостюмы и поддерживали пленников стихии до прибытия спасательного отряда МЧС. После этого детей на двух спасательных катерах доставили на берег. Благодаря оперативной помощи никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу