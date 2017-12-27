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Подростки застряли на льду Финского залива и сами себе вызвали спасателей
Сегодня, 10:53
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Asyaromanenkova
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Подростки застряли на льду Финского залива и сами себе вызвали спасателей

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Вечером в четверг, 11 января, спасателям позвонили подростки, которые застряли на льду Финского залива в Кронштадте. МЧС забрали детей из опасно зоны и отвезли на берег.

Около 19.15 в дежурную службу 01 позвонили подростки и сообщили, что они застряли на льду. Ребята оказались в опасности напротив дома 40 на Цитадельском шоссе. Пока спасательные отряды добирались до детей, их по телефону поддерживали диспетчеры. Они просили подростков не паниковать и не сходить с места.

В настоящее время в этом месте наблюдается тонкое покрытие разрозненного льда. Покинуть опасное место самостоятельно дети уже не могли: близ берега образовалась промоина, преодолеть которую у них не было возможности.

Пресс-служба ГУ МЧС

Помощь детям пришла за десять минут. Снимать подростков со льда отправились сотрудники 46 и 47 пожарных частей. Для операции они надели специальные гидрокостюмы и поддерживали пленников стихии до прибытия спасательного отряда МЧС. После этого детей на двух спасательных катерах доставили на берег. Благодаря оперативной помощи никто не пострадал.

Подростки застряли на льду Финского залива и сами себе вызвали спасателейПодростки застряли на льду Финского залива и сами себе вызвали спасателей

Фото: ГУ МЧС по Петербургу

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Теги: новости спб , финский залив
Категории: Происшествия

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