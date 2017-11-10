Аварийные деревья ограничат движение в Киршах

В Ленобласти в городе Кириши на два дня ограничат движение по улице Мира в связи с запланированными работами по сносу аварийных деревьев.

В Киришах на два дня закроют движение по улице Мира. Причина - запланированные работы по сносу аварийных деревьев. Об этом сообщает "47news".



По данным местной администрации, 15 ноября с 8 до 17 часов будет недоступен участок дороги с проспекта Победы до проезда между жилыми домами №5 и №7; 16 ноября в то же время движение ограничат от проезда между жилыми домами №19 и №21 до выезда на улицу Романтиков.



Машины, которые припаркованы в зоне действия знаков и создающие препятствия проведению работ, будут эвакуированы.