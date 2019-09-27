Смоляной мыс: дневник благоустройства, 27 сентября 2019

Канал Piter.TV продолжает еженедельно следить за изменениями на Смоляном мысе в Выборге.

В Выборге продолжаются масштабные работы по реконструкции и благоустройству Смоляного мыса. Канал Piter.TV каждую неделю следит за происходящим с помощью аэросъемки. С помощью уникальной рубрики местные жители могут в прямом эфире следить за тем, как меняется природно-рекреационная зона.

Подготовительные работы начались еще весной этого года, в июне начался основной этап работ. За два месяца закончили вертикальную планировку территории, провели берегоукрепление, построили пожарный пирс, расширили проезжую часть, заменили ливневую канализацию, провели линию электропередач.

Работы находятся на постоянном контроле у местной администрации и правительства Ленобласти.

Видео: Piter.TV