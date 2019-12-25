На Петроградской стороне возобновили снос исторических бань Екимовой

Бани Екимовой в Петербурге начали разбирать после снятия статуса вещдока.

В Петербурге возобновили снос торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны. 27 октября на участке работал экскаватор, а рабочие разбирали кирпичную трубу. Ранее демонтаж был приостановлен из-за уголовного дела, в рамках которого здания признали вещественными доказательствами.

В КГИОП сообщили, что Следственный комитет снял с бань статус вещдока. После завершения сноса на участке планируют построить многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом. Ведомство уже выдало положительное заключение на эскизный проект будущего здания.

В октябре в Смольный поступили два заявления о включении бань Екимовой в реестр памятников. Однако документы не приняли: заявителям предложили оформить их в соответствии с установленными требованиями.

После повторного отказа КГИОП активисты градозащитного движения "SOS СПб Снос" обратились в прокуратуру. Они попросили проверить законность демонтажных работ и оценить ответы чиновников.

Снос торговых бань Екимовой на Малом проспекте начался в 2022 году. Градозащитники пытались через суд доказать, что здания были построены до революции, и добиться их сохранения. Позднее демонтаж остановили в связи с уголовным делом в отношении бывшего председателя КГИОП. Бани Екимовой вместе с 49 другими объектами включили в список вещественных доказательств по этому делу.

Фото: Telegram/"SOS СПБ Снос"