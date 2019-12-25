Смольный потратит 869 млн рублей на озеленение 15 районов Петербурга

Прием заявок на поиск подрядчика еще не завершен.

В 2022 году Смольный планирует потратить порядка 869 рублей на озеленение и содержание деревьев, цветочных клумб и кустарников в 15 районах Петербурга. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Как следует из документации, почти 253 миллиона рублей намерены потратить на озеленение Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Василеостровского районов, 180 миллионов – Выборгского, Приморского, Курортного и Кронштадтского районов, еще 181 миллион рублей – Кировского, Красносельского, Петродворцового районов и 255 миллионов – на озеленение Пушкинского, Московского, Фрунзенского районов.

Отмечается, что высадка саженцев будет компенсационной, большая часть работ уйдет на содержание зеленых насаждений и на их ремонт. Подрядчикам предстоит украсить однолетними и многолетними цветами декоративные навесные контейнеры и клумбы, опрыскивать и стричь кустарники, подвязывать и подкармливать деревья, разравнивать и поливать почву, убирать мусор, заделывать дупла и "лечить" деревья, а также снимать зимнее утепление с посадок и приводить в порядок живые изгороди.

Прием заявок на конкурсы завершится 13 и 15 апреля. Различные работы, согласно документам, будут длиться до зимы.

Фото: Piter.TV