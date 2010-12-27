Фото: Смольный сносит гаражи возле "Невской ратуши"

Чиновники пришли демонтировать гаражи на Кирочной.

Петербургский Комитет по контролю за имуществом проводит снос гаражного массива около "Невской ратуши". Как отмечают чиновники, с 10 часов утра 20 августа рабочие демонтируют конструкции на пересечении улиц Кирочной и Новгородской. Контролем за выполненными работами занимаются представители Центра повышения эффективности использования госимущества.

В настоящее время рабочие снимают ворота, описывают и выносят вещи, находящиеся в гаражных помещениях. По периметру территории установлены оперативники. Они оцепили пространство.

Напомним, что в Смольном отметили, что земля принадлежит пайщикам потребительского кооператива "Автостоянка № 29 ЛенВо". Представители власти отметили, что строения для транспортных средств установлены без разрешающей документации. Владельцев просили добровольно освободить территорию до 13 августа, но никаких мер со стороны хозяев предпринято не было.

Фото: Фонтанка.ру