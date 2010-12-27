Тайные парковки в Парголово нанесли Смольному ущерб в 24 млн рублей

Бизнесмены незаконно использовали городскую территорию для собственной выгоды.

Незаконные парковки на территории Парголово нанесли городу многомиллионные убытки. В отношении владельцев автомобильных стоянок возбуждены уголовные дела. По сведениям надзорного ведомства, злоумышленники предлагали местным жителям заплатить три тысячи рублей за месяц паркинга. На данный момент правоохранительные органы Петербурга разыскивают нелегальных предпринимателей.

Отметим, что по подсчетам чиновников, упущенная выгода города от данной незаконной деятельности составила 24 миллиона рублей. Одна из стоянок располагалась на территории между Финским кладбищем и Апраксиной улицей. Вторая находилась во дворах по Галицынской. Пространства принадлежат Северной столицы, договоры аренды подписаны не были. Зоны были охраняемыми. Сотрудники работали там неофициально.

Фото: Pixabay.com