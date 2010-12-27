В Смольном появится рейтинг недобросовестных застройщиков

Компании, опавшие в "красную" зону "выбывают из игры".

В Санкт-Петербурге разработают рейтинг подрядчиков, работающих по госзаказу на объектах, сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Предложение обсудили на совещании в комстрое. Комитету было выдвинуто поручение до конца декабря утвердить критерии составления такого рейтинга. На сайте ведомства он появится уже в январе.

Также стало известно, что в нем будет присутствовать "красная зона". Попав в нее, компании могут потерять госконтракты и оказаться в реестре недобросовестных поставщиков.

Стоит отметить, что инициатива была выдвинута из-за многочисленных жалоб. Так, например, в текущем году поступило более 280 претензий к исполнителям госконтрактов и 181 требование, к их банкам-гарантам.

На данный момент, на 23 адресах бюджетного строительства принято решение расторгнуть контракт. Среди них оказались: ООО СК "Постскриптум", которые срывают строительство детсада в Зеленогорске, и ООО "Стройрем", которые все не могут достроить станцию скорой помощи в Металлострое.

Комстрой выступает заказчиком по 99 объектам, а в 2018 году их должно быть уже 96. Из бюджета на данные нужны выделено -18,5 млрд рублей.