Суд отказал Смольному во взыскании 146 млн с "Метростроя"

Арбитражный апелляционный суд отказал комитету Смольного во взыскании 146 миллионов рублей с "Метрострой".

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга к "Метрострою". Подразделение Смольного просило взыскать с компании 146 миллионов рублей. Сторона города просила оплатить невыполненные работы при инженерной подготовке на Красносельско-Калининской линии метрополитена.

Комитет подал два иска весной 2016 года. ФСБ осмотрели строительные площадки на улицах Маршала Казакова и Туристской. Специалисты нашли не выполненные, но оплаченные работы. Речь идет о претензии на 146 миллионов на Красносельско-Калининской линии и 77 миллионах на Невско-Василеостровской. Во втором случаи суд встал на сторону города. А в первом – нет